(х+119):5=31 помогите пожалуста с уравнением
Математика
(х+119):5=31 помогите пожалуста с уравнением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+119):5=31 х+119=31*5 х+119=155 х=155-119 х=36 _____________ (36+119):5=31 Ответ: х=36
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