Каждый день прибывали новые гости из северных лесов.lt;br /gt;скажите какие тут слов??сочетания. напишите заранее спасибо ^-^lt;br /gt;

Русский язык

Каждый день прибывали новые гости из северных лесов.lt;br /gt;скажите какие тут слов??сочетания. напишите заранее спасибо ^-^lt;br /gt;

Автор: Гость