Каждый день прибывали новые гости из северных лесов.lt;br /gt;скажите какие тут слов??сочетания. напишите заранее спасибо ^-^lt;br /gt;

Русский язык
Каждый день прибывали новые гости из северных лесов.lt;br /gt;скажите какие тут слов??сочетания. напишите заранее спасибо ^-^lt;br /gt;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
З словлсочитания. 1) Каждый день. 2) Новые гости.3) Из северных лесов
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