Напишите особенности архитектуры и живописи и культуры древних Египетян

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Древние египтяне чаще всего писали горизонтальными строчками, справа налево, реже — слева направо.Во-первых, героями изображаемых событий всегда были боги, фараоны и члены их семей, а также жрецы.Сюжет обязательно содержал жертвоприношение, погребение, взаимодействие божественного и человеческого начал (богов с фараонами, богов со жрецами и т. д.). Во-вторых, художественная композиция практически никогда не имела перспективы: все герои и предметы изображались в одной плоскости. Ещё одна особенность – пропорции человеческих тел относительно их значимости и знатности. Чем знатнее был персонаж, тем крупнее он изображался.