Задание 466 номер 6/8 помогите пожалуйсто

Математика
Задание 466 номер 6/8 помогите пожалуйсто
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Гость:
1/6; -4/15 вот держи первый это  на шестой
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