Помогите составить стих чтобы бала восемь предложений и втулить эти слова Звонки?? тонкий. Река глубока. Бури лазури. Золотой покойЗвонкий тонкий. Река глубока. Бури лазури. Золотой покой
Литература
Помогите составить стих чтобы бала восемь предложений и втулить эти слова Звонки?? тонкий. Река глубока. Бури лазури. Золотой покойЗвонкий тонкий. Река глубока. Бури лазури. Золотой покой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звонкий и тонкий слышен голосок! из-за гор прохладный веет ветерок. Золотым покоем лежит листва. Бури лазури -голубые небеса. Реки глубокие, реки широкие, Как песня шумят и шумят!
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