Помогите составить стих чтобы бала восемь предложений и втулить эти слова Звонки?? тонкий. Река глубока. Бури лазури. Золотой покойЗвонкий тонкий. Река глубока. Бури лазури. Золотой покой

Литература

Помогите составить стих чтобы бала восемь предложений и втулить эти слова Звонки?? тонкий. Река глубока. Бури лазури. Золотой покойЗвонкий тонкий. Река глубока. Бури лазури. Золотой покой

Автор: Гость