10 предложений с местоимениями
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10 предложений с местоимениями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он быстро шел по улице. Я иду на день рождение к однокласснику. Ты плывешь на корабле. Она побежала к подруге. Мы бредем по лесу. Вы летали на самолете? Оно полилось на пол. Они чисто вымыли окна. Может, Вам помочь донести книги? Ой,какая у тебя хорошенькая собачка!
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