Как отличались соц . категории в Индии ?

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Особенность индийского общества на протяжении всей его истории - консерватизм социальной структуры вообще в результате сохранения патриархального наследия и наложения варварских порядков на социальную структуру в результате регрессивных завоеваний. Сословно-кастовая структура, сыгравшая на ранних этапах относительно прогрессивную роль смягчающего социальный и этнический антагонизм фактора, стала причиной застоя и замедленного прогресса индийского общества: подавляющее большинство населения оказались внизу кастовой лестницы; профессиональные монополии каст блокировали социально-экономический и технический прогресс; кастеизм мешал развитию контактов по горизонтали и становлению классового самосознания (касты и классы - взаимопроникающие структуры) ; копились кастово-религиозные предрассудки. Касты сохраняются в классовом обществе как элемент доклассового общества - сословный, профессиональный, этнический) . Сама общинно-кастовая система не может дать новое, прогрессивное: оно приходит извне и приспосабливается к ней, чуть-чуть двигая общество вперед (индийский город тоже неспособен быть генератором прогресса вследствие еще большей, чем в деревне, пораженности кастовой проказой) . Причины устойчивости сословно-кастовой структуры: - эндогамность касты заставляет ее членов "воспринимать ее интересы как собственные" (чем выше каста, тем строже эндогамность; с появлением новой касты появляется и новая эндогамность) ; - каста - форма религиозной организации всепроникающего индуизма, "культурный барьер" для защиты традиционных ценностей; - члены высоких каст в целом за сохранение кастовой системы, обеспечивающей им привилегированное положение в обществе. Верхушка низших каст стремится к сохранению профессионально-экономической монополии, признаваемой всеми гарантированной ниши в обществе, иллюзии превосходства над хоть кем-то на тысячеступенчатой лестнице кастовой иерархии. Рядовые члены низших каст, лишенные кастеизмом классового самосознания, не борются за повышение своего статуса (только за его сохранение) в том числе и под воздействием индуистских догматов о карме ("каждому свое место"); - недовольные своей кастовой судьбой и порывающие со своей кастой (саньяси) не подрывают кастовую систему, а лишь усложняют ее посредством создания новых каст. Парадокс: кастовая структура - это относительно гибкая, мобильная, изменяемая и усложняемая система замкнутых, немобильных, малоизменямых статичных каст.