Выдающиеся военачальники всех времен Кроме Конева ,Рокоссовского , Малиновского, кто еще? Желательно рассказать о них

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Александр уже с детства мечтал о завоевании мира и, хотя у него не было богатырского телосложения, он предпочитал участвовать в воинских сражениях. Благодаря наличию полководческих качеств, стал одним из великих полководцев своего времени. Победы армии Александра Македонского находятся на вершине военного искусства Древней Греции. Армия Александра не обладала численным превосходством, но все же смогла выиграть все битвы, распростерши свою гигантскую империю от Греции до Индии. Он доверял своим солдатам, и они не подводили его, а верно следовали за ним, отвечая взаимностью. Чингисхан В 1206 году на реке Онон вожди кочевых племен провозгласили могучего монгольского воина великим ханом всех монгольских племен. И имя ему Чингисхан. Шаманы предсказывали Чингисхану власть над всем миром, и он не подвел. Став великим монгольским императором, он основал одну из величайших империй, объединил разрозненные монгольские племена. Завоевал Китай, всю Среднюю Азию, а также Кавказ и Восточную Европу, Багдад, Хорезм шахское государство и некоторые Русские княжества. Тамерлан Получил прозвище «Тимур хромой» за физический недостаток, который получил во время стычек с ханами, но не смотря на это прославился как среднеазиатский завоеватель, который сыграл довольно существенную роль в истории Средней, Южной и Западной Азии, а также Кавказа, Поволжья и Руси. Основал империю и династию Тимуридов, со столицей в Самарканде. Ему не было равных во владении саблей и стрельбе из лука. Однако, после его смерти, подвластная ему территория, которая простиралась от Самарканда до Волги, очень быстро распалась. Ганнибал Барка Ганнибал величайший военный стратег Древнего мира, карфагенский полководец. Это «Отец стратегии». Ненавидел Рим и все что с ним связано, был заклятым врагом Римской республики. С римлянами вел известные всем Пунические войны. Успешно применял тактику охвата войск противника с флангов с последующим окружением. Встав во главе 46-тысячного войска, в состав которого входили 37 боевых слонов, совершил переход через Пиренеи и заснеженные Альпы. Суворов Александр Васильевич Суворова можно смело назвать национальным героем России, великим русским полководцем, потому что он не потерпел ни одного поражения за всю свою военную карьеру, в которую входит более 60 сражений. Он основоположник русского военного искусства, военный мыслитель, которому не было равных. Участник русско-турецких войн, итальянского, швейцарского походов. Наполеон Бонапарт Наполеон Бонапарт французский император в 1804—1815 годах, великий полководец и государственный деятель. Именно Наполеон заложил основы современного французского государства. Будучи еще поручиком начал военную карьеру. И с самого ее начала, участвуя в войнах, смог зарекомендовать себя толковым и бесстрашным командиром. Заняв место императора, он развязал Наполеоновские войны, однако весь мир покорить ему не удалось. Потерпел поражение в Битве при Ватерлоо и остаток жизни провел на острове Святой Елены. Саладин (Салах ад-Дин) Великий талантливый мусульманский полководец и выдающийся организатор, султан Египта и Сирии. В переводе с арабского Салах ад-Дин означает «Защитник веры». Получил он это почетное прозвище за борьбу с крестоносцами. Возглавил борьбу против крестоносцев. Войска Саладина захватили Бейрут, Акру, Кесарию, Аскалон и Иерусалим. Благодаря Саладину мусульманские земли были освобождены от чужих войск, чужой веры. Гай Юлий Цезарь Особое место среди правителей в Древнем Мире занимает известный всем древнеримский государственный и политический деятель, диктатор, полководец, писатель Гай Юлий Цезарь. Покоритель Галлии, Германии, Британии. Обладатель выдающихся способностей военного тактика и стратега, а также великий оратор, сумевший влиять на народ, обещав ему гладиаторские игры, зрелища. Самый могущественный деятель своего времени. Но небольшой кучке заговорщиков это не помешало убить великого полководца. Это привело к тому, что вновь начались гражданские войны, что привело к закату Римской империи. Александр Невский Великий князь, мудрый государственный деятель, знаменитый полководец. Его называют бесстрашным рыцарем. Всю свою жизнь Александр посвятил защите Родины. Вместе со своей немногочисленной дружиной разгромил шведов на Невской битве в 1240 году. За что и получил свое прозвище. Отвоевал родные города у Ливонского ордена на Ледовом побоище, происходившем на Чудском озере, тем самым остановив безжалостную католическую экспансию на русских землях, исходившую с Запада. Дмитрий Донской Его считают праотцом современной России. Во времена его правления был построен белокаменный Московский Кремль. Этот знаменитый князь после победы в Куликовской битве, в которой он полностью смог разгромить монгольскую орду, был прозван Донским. Он был крепким, высоким, плечистым, грузным. Известно также, что Дмитрий был благочестивым , незлобивым и отличался целомудрием. Настоящие качества у настоящего полководца.