В каком слове правописание приставки определяется тем, что корень начинается с глухой? беспокоиться отлитая схожий подтвердить

Русский язык
В каком слове правописание приставки определяется тем, что корень начинается с глухой? беспокоиться отлитая схожий подтвердить
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Беспокоится - бес (приставка) с на конце, потому что первая буква в корне глухая.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста,нужно срочно
Ответить
Математика
из точки а выехала машина а из точки б выехал велосипедист скорость машины равна в а велосипедиста с они встретились за в какое расстояние между а ...
Ответить
Українська мова
Провидминяты чычливнык 224
Ответить
Русский язык
Каждый день прибывали новые гости из северных лесов.<br />скажите какие тут слов??сочетания. напишите заранее спасибо ^-^<br />
Ответить
Русский язык
Одно слово с удвоенной согласной буквой которую можно перенести
Ответить