В каком слове правописание приставки определяется тем, что корень начинается с глухой? беспокоиться отлитая схожий подтвердить
Русский язык
В каком слове правописание приставки определяется тем, что корень начинается с глухой? беспокоиться отлитая схожий подтвердить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Беспокоится - бес (приставка) с на конце, потому что первая буква в корне глухая.
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