из точки а выехала машина а из точки б выехал велосипедист скорость машины равна в а велосипедиста с они встретились за в какое расстояние между а и б. подскажите формулу нахождения расстояния (по действиям)

Математика

из точки а выехала машина а из точки б выехал велосипедист скорость машины равна в а велосипедиста с они встретились за в какое расстояние между а и б. подскажите формулу нахождения расстояния (по действиям)

Автор: Гость