из точки а выехала машина а из точки б выехал велосипедист скорость машины равна в а велосипедиста с они встретились за в какое расстояние между а и б. подскажите формулу нахождения расстояния (по действиям)

Математика
из точки а выехала машина а из точки б выехал велосипедист скорость машины равна в а велосипедиста с они встретились за в какое расстояние между а и б. подскажите формулу нахождения расстояния (по действиям)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - скорость велосипедиста из пункта А в пункт Б. 224/х=224/(х+2)+2 224х+448=224х+2х²+4х 2х²+4х-448=0  I÷2 x²+2x-224=0  D=900 x₁=14   x₂=-16  x₂∉ Ответ: скорость велосипедиста из пункта А в пункт Б 14 км/ч.
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