О чём идёт речь? Это один из видов движения воды в океане у восточных берегов Евразии. Его можно назвать братом Гольфстрима. 1)о течение Куросио. 2)о северном пассатном течении 3)о калифорнийском течении 4) о приливах и отливах...
География
О чём идёт речь? Это один из видов движения воды в океане у восточных берегов Евразии. Его можно назвать братом Гольфстрима. 1)о течение Куросио. 2)о северном пассатном течении 3)о калифорнийском течении 4) о приливах и отливах? пожалуйста очень нужно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Течение Куросио называют младшим братом Гольфстрима.
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