О чём идёт речь? Это один из видов движения воды в океане у восточных берегов Евразии. Его можно назвать братом Гольфстрима. 1)о течение Куросио. 2)о северном пассатном течении 3)о калифорнийском течении 4) о приливах и отливах...

География

О чём идёт речь? Это один из видов движения воды в океане у восточных берегов Евразии. Его можно назвать братом Гольфстрима. 1)о течение Куросио. 2)о северном пассатном течении 3)о калифорнийском течении 4) о приливах и отливах? пожалуйста очень нужно.

Автор: Гость