Доберіть спільнокореневі слова до слів ліс,казка,вода,водій. Складіть і запишіть 3 речення з цими словами (на вибір)
Українська мова
Доберіть спільнокореневі слова до слів ліс,казка,вода,водій. Складіть і запишіть 3 речення з цими словами (на вибір)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лісочок,лісовоз,пролісок,казковий,казочка,водний,водяник,
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