Начерти прямоугольник со сторонами 4 сантиметра пять миллиметров и 5 сантиметров ??айди его периметр
Математика
Начерти прямоугольник со сторонами 4 сантиметра пять миллиметров и 5 сантиметров ??айди его периметр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот периметор; P=4*5=20
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