Начерти прямоугольник со сторонами 4 сантиметра пять миллиметров и 5 сантиметров ??айди его периметр

Математика

Начерти прямоугольник со сторонами 4 сантиметра пять миллиметров и 5 сантиметров ??айди его периметр

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