Начерти в тетради прямоугольник со сторонами 3 см и 6 см. Раскрась его третью часть и вычисли её площадь
Математика
Начерти в тетради прямоугольник со сторонами 3 см и 6 см. Раскрась его третью часть и вычисли её площадь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3*6=18 2)18:3=6 Ответ: площадь третей части прямоугольника 6 см
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