Начерти в тетради прямоугольник со сторонами 3 см и 6 см. Раскрась его третью часть и вычисли её площадь

Математика

Начерти в тетради прямоугольник со сторонами 3 см и 6 см. Раскрась его третью часть и вычисли её площадь

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