Начертить схему электрической цепи изображенного на рисунке и укажите направлен??е тока в нем

Гость: Гость:

Не поняла, что еще на картинке, но и лампочку и спираль и звонок можно изображать прямоугольником или сопротивлением или нагрузкой. Любая нагрузка (потребитель) имеет сопротивление, так что, если тебе понятно, что на картинке, нарисуй в схеме вместо прямоугольника( резистора, сопротивления)))) Все эти слова подходят к любому потребителю эл. энергии.