Начертите две окружности с общим центром в точке О и радиусами 15 мм и 25мм.Раскрась??е часть плоскости между этими окружностями.Как бы вы назвали закрашенную часть?

Математика

Начертите две окружности с общим центром в точке О и радиусами 15 мм и 25мм.Раскрась??е часть плоскости между этими окружностями.Как бы вы назвали закрашенную часть?

Автор: Гость