Начертите две окружности с общим центром в точке О и радиусами 15 мм и 25мм.Раскрась??е часть плоскости между этими окружностями.Как бы вы назвали закрашенную часть?
Математика
Начертите две окружности с общим центром в точке О и радиусами 15 мм и 25мм.Раскрась??е часть плоскости между этими окружностями.Как бы вы назвали закрашенную часть?
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Гость:
Я бы назвал внешняя область
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