Добавить продолжение к предложению В небе парил ястреб.Он...

Русский язык
Добавить продолжение к предложению В небе парил ястреб.Он...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он зорко всматривался в поле,ищя себе добычу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Тыкпсор какое слово спряталось
Ответить
Қазақ тiлi
Казакстан жер. елбасы онеры озен кол ремиздеры
Ответить
Українська мова
Скласти речення із фразеологізмів-зелена вулиця:іти впевнено без перешкод",зустр??чати хлібом сіллю: бути гостинним",знати на зубок: добре пам ят...
Ответить
Обществознание
1.Что не относится к духовным ценностям? а)любовь. б)свобода в) добро. Г) развлечения 2.Верны ли следующие суждения о человеке? А. Человека...
Ответить
Русский язык
ПОМОГИТЕ, НУЖЕН ТОЛЬКО ОТВЕТ за ранее огромное спасибо!
Ответить