Скласти речення із фразеологізмів-зелена вулиця:іти впевнено без перешкод",зустр??чати хлібом сіллю: бути гостинним",знати на зубок: добре пам ятати
Українська мова
Скласти речення із фразеологізмів-зелена вулиця:іти впевнено без перешкод",зустр??чати хлібом сіллю: бути гостинним",знати на зубок: добре пам ятати
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Він йшов немов зеленою вулецею. 2. Українці - дуже гостинний народ, ми кожного готові зустріти хлібом-сіллю 3. Моя подруга(друг) знає всі прівила з української мови на зубок
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