1.Что не относится к духовным ценностям? а)любовь. б)свобода в) добро. Г) развлечения 2.Верны ли следующие суждения о человеке? А. Человека оценивают всегда по внешнему виду. В. Человек может полностью развиваться только ...

Обществознание

1.Что не относится к духовным ценностям? а)любовь. б)свобода в) добро. Г) развлечения 2.Верны ли следующие суждения о человеке? А. Человека оценивают всегда по внешнему виду. В. Человек может полностью развиваться только в обществе себе подобных . 1)- верно только А 2)- верно только В 3)- верны оба суждения 4)- оба суждения неверны 3. составьте сами текст по пройденным темам

Автор: Гость