Помогите написать сочинение на тему описание картины С.Герасимов Церковь покрова на нерли

Гость: Гость:

Художник изобразил церковь в солнечный летний день. Вокруг раскинулись бескрайние российские просторы. А храм возвышается на холме как величественный белокаменный страж, устремивший свою главу в лазурные небеса с белыми, легкими облаками. Яркое солнце освещает сооружение, и оно сверкает своей белизной, выделяясь на фоне окружающей его зелени деревьев и синевы небес. Создается впечатление, что церковь выросла из земли вместе с холмом, на котором стоит. А отражение в воде – ее причудливое и таинственное продолжение. Река Нерль спокойно несет свои воды рядом с храмом, лодка покачивается на воде. На противоположном берегу гуляет женщина с ребенком. Спокойно и легко под сенью старинного храма, под его защитой. Высоко стоит он над родными просторами, далеко вокруг просматриваются поля и луга с его колокольни. Покоем и умиротворением веет от картины В. С. Герасимова. Так и рвутся из самого сердца слова знаменитого русского поэта Николая Рубцова: «Тихая моя родина» . Тихая, но гордая, величественная в своей простоте и недоступности. Именно такой предстает Россия на полотне В. С. Герасимова «Церковь Покрова на Нерли».