Фотосинтез происходит в а-митохондрии в-хлоропласте с-Аппарате гОльджи д-рибосоме е-ядре
Биология
Фотосинтез происходит в а-митохондрии в-хлоропласте с-Аппарате гОльджи д-рибосоме е-ядре
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хлоропласте............
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