Помогите найти метафоры ,эпитеты или другие средства выразительности Мне удиви??ельный вчера приснился сон: Я ехал с девушкой, стихи читавшей Блока. Лошадка тихо шла. Шуршало колесо. И слезы капали. И вился русый локон… И...

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Помогите найти метафоры ,эпитеты или другие средства выразительности Мне удиви??ельный вчера приснился сон: Я ехал с девушкой, стихи читавшей Блока. Лошадка тихо шла. Шуршало колесо. И слезы капали. И вился русый локон… И больше ничего мой сон не содержал… Но потрясенный им, взволнованный глубоко, Весь день я думаю, встревожено дрожа, О странной девушке, не позабывшей Блока…

Автор: Гость