Нужно название мышцы или мышечной группы. 1. Мышцы, одним концом прикрепляющем к костям черепа , а другим - к коже или только к коже: 2. Мышцы, приводящие в движение нижнюю челюсть. 3. Мышца шеи и спины, откидывающая назад ...

Биология

Нужно название мышцы или мышечной группы. 1. Мышцы, одним концом прикрепляющем к костям черепа , а другим - к коже или только к коже: 2. Мышцы, приводящие в движение нижнюю челюсть. 3. Мышца шеи и спины, откидывающая назад в голову. 4.Мышцы, наклоняющие голову вперёд, когда сокращается вместе, и наклоняющие голову в сторону, когда сокращается по одиночке. 5. Мышца спины, отводящая руки за спину. 6. Мышцы груди, сводящие плечи и руки, согнутые в локте, вперёд.. 7.Мышцы, обеспечивающие расширение и спадение грудной клетки. 8. Мышцы , понимающие туловище из положения лёжа в положение сидя при фиксированных ногах.. 9. Мышцы, обеспечивающие прямохождение. 10. Мышца руки, отводящая плечо в сторону. 11. Мышцы, сгибающие пальцы и кисть в кулак. // 8класс.

Автор: Гость