Решите уточнения х•10=540 х•10=45
Математика
Решите уточнения х•10=540 х•10=45
Ответ(ы) на вопрос:
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1 уравнение Х•10=540 Х=540:10 Х=54 Ответ: 54 2 уравнение Х•10=45 Х=45:10 Х=4,5 Ответ: 4,5
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