Центр коленного рефлекса

Биология
Центр коленного рефлекса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коленный рефлекс возникает при растяжении
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