1. Дано предложение: Выпорхнувшая из клетки забавная птица. 2. Найди в предложени?? причастие и выпиши его: Выпорхнувшая 3. Выпиши суффикс, с помощью которого образовано причастие: (суффикс выделяй с двух сторон чёрточками...
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1. Дано предложение: Выпорхнувшая из клетки забавная птица. 2. Найди в предложени?? причастие и выпиши его: Выпорхнувшая 3. Выпиши суффикс, с помощью которого образовано причастие: (суффикс выделяй с двух сторон чёрточками, например: -ащ-) 4. Напечатай глагол, от которого образовано причастие:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. выпорхнувшая 3. - вш- 4. выпорхнуть
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