Скажите что делать если ты не можешь выучить стих и он большой и на татарском?Ещё до завтра выучить .Что делать?
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Скажите что делать если ты не можешь выучить стих и он большой и на татарском?Ещё до завтра выучить .Что делать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найди аудио стиха и слушай. Всегда помогало)
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