Установите разницу между поясным временем в Одессе и Торонто

География
Установите разницу между поясным временем в Одессе и Торонто
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В торонто часовой пояс -4 в одессе часовой пояс +3 разница между ними 7 часов
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