Помогите с фтзикой,,пожалуйста. 2 задачи ниже С фото,если можно Аа,срочно нужно

Физика

Помогите с фтзикой,,пожалуйста. 2 задачи ниже С фото,если можно Аа,срочно нужно

Автор: Гость