Помогите с фтзикой,,пожалуйста. 2 задачи ниже С фото,если можно Аа,срочно нужно
Физика
Помогите с фтзикой,,пожалуйста. 2 задачи ниже С фото,если можно Аа,срочно нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q1=cm(t2-t1) Q1=3*4200*(100-20)=1008000Дж qспирта=27*106 q*m=Q2 Q1=Q2 m=Q2/q m=10080000/27*106=0.0373кг=37г
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