На столе лежа 18 карандашей. Двое учеников по очереди берут один,два,или три каранд??ша. Проиграет тот,кто возьмет последний карандаш. Как должен играть первый ученик,чтобы выиграть?

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Очень интересная задача! Мне кажется первый ученик должен брать по одному карандашу,то есть: 18 карандашей,первый ученик берёт один карандаш,осталось 17,затем второй ученик берёт два карандаша,осталось 15 карандашей,потом третий ученик берёт три карандаша,остается 12,потом 12-1=11,11-2=9,9-3=6,6-1=5,5-2=3,3-3=0. То есть проиграл третий ученик.