Помогите мне надо сказку про лад

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Главная страницаСоветыДля взрослыхДля детей Сказка А.С. Пушкина на новый лад ПечатьE-mail Рейтинг: 5 / 5 ￼￼￼￼￼ Пожалуйста, оцените Оценка 1 Оценка 2 Оценка 3 Оценка 4 Оценка 5 Три девицы у пруда Сели как-то с вечерка Порыбачить на червя, Да поймать себе царя. «Кабы я поймала принца, - Молвит старшая сестрица, - Я б оделася в меха Да персидские шелка». «Кабы я поймала принца, - Молвит средняя сестрица, - Я б уехала в другой Город, сказочно большой». «Кабы я поймала принца, - Молвит младшая сестрица, - Мы б с любимым по утрам Навещали б Амстердам». Только вымолвить успели: Поплавки как захрустели! А у старшей на крючке Принц сидит уж час в воде! «Здравствуй, красная девица, Будь моей женой-царицей! Я ни беден, ни богат, И чуток я простоват». Молвит старшая сестра: «Я согласна хоть с утра В загс идти с тобою смело, Быть девицей надоело!» Принц невесту забирает, Свой костюм он вытирает, Оставляя на пруду Двух девиц, пустив слезу. Ветер поплавки качает, Девы всё червей меняют. Время много ли прошло: Дрогнул средней поплавок. Достаёт сестра из пруда Ни плотву, ни чудо-юдо, А большого мужика Из соседнего села. То село казалось больше, Позажиточней, и дольше Добираться до него, Будто б за морем оно. «Здравствуй, красная девица, Будь моей женой-царицей! У меня машина есть, Да и денежек не счесть!» Заблестели так глаза! Молвит средняя сестра: «Я согласна, где машина? Где твой бизнес? Вот малина! Уезжаю навсегда Я в заветные края!» Принц из пруда выплывает И крючок с себя снимает, Забирает поплавок, Чтоб никто не уволок. И девицу - раз и два, Чтобы в заводь не ушла. У пруда одна осталась, С белым мишкой обнимаясь, Сестра младшая, она Всё сидит у поплавка. Вот поклёвка, наконец, Вот и чудо-молодец: На нём фирменная майка Да бейсболка на челе. «Здравствуй, красная девица, Будь моей женой-царицей! Я б объездил целый свет, Да подруги со мной нет!» Молвит младшая сестрица: «Стану островов царицей! Буду ездить в Амстердам И увижу сотни стран!» Из воды выходит принц, Видел много он девиц, В жёны взял он только эту: Издали её приметил. И отправились они Покорять вдвоём миры. Много времени прошло, На пруду нет никого. Чайки в небе пролетают, О судьбе девиц трёх знают. Как теперь они живут – Всё расскажут, не соврут. Муж у старшей у сестры Покорён был без вины. Забрала заначку мужа - Появилась на свет шуба. Вот затеяла скандал – До копейки всё отдал. Раскричалась ненароком - Быстро поменял работу. Сел он плотно под каблук, Даже ночью слышен стук. А у средней с богачом Слёз сегодня полон дом. Со свекровью нет ей сладу, Да и муж стал «ни о чём». Прижимает плотно деньги, Да считает всё копейки: «Обнаглевшую жену Поскорее бы к ногтю! Постоянно что-то просит, Давит вечно на слезу!» А жена, изнемогая, Всё лукаво помышляет, Всё расчётливо-хитра Словно рыжая лиса: О брильянтах помечтает Да свекровь опять пинает. Ей бы, глядя в зеркала, Примерять только шелка. А у младшенькой сестрицы Непонятно что творится: Да какой там Амстердам! Съездить бы в соседний храм! Муж, навешавши лапши, Обещал всё от души, А дошло до исполненья – Юрк по-быстрому в кусты! Злится младшая сестра, Свекор кричит: «Роди сперва! А потом уж за границу – Да езжай ты хоть куда! Не умеет щи готовить Да не может постирать! Про утюг вообще не знает, На уме лишь бы поспать!» Так живут теперь сестрицы, Им тогда бы у водицы Не рыбачить на червя, Не искать себе царя, А заняться умом-делом: Поучиться бы сперва Да по дому потрудиться, А не краситься с утра.