Задание: Записать характеристику Московского общества и монолог Чацкого (Из расс??аза "Горе от ума")
Литература
Задание: Записать характеристику Московского общества и монолог Чацкого (Из расс??аза "Горе от ума")
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Гость:
Молчалин – типичный представитель фамусовской эпохи, олицетворение чинопочитания, лжи, лести, эгоизма, самоунижения в корыстных целях. Он по натуре тихий и безликий. Главной задачей в жизни ставит сделать себе карьеру и получить высокий чин. Чацкий с людьми построено на спорах, конфликтах, беседах или монологах, обращенных не столько к собеседнику, сколько ко всему обществу. Он полная противоположность Молчалина.
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