Какие усложнения организации наблюдают у нематод по сравнению с плоскими червями?

Биология
Какие усложнения организации наблюдают у нематод по сравнению с плоскими червями?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Известно свыше 30 тыс. видов нематод. Обитают они преимущественно в почве и различных водоемах, приблизительно треть видов ведет паразитический образ жизни
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