368 плиз срочно все буквы
Математика
368 плиз срочно все буквы
Ответ(ы) на вопрос:
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1)5/8-2/3=25/40-8/40=17/40 17/40+3/20=17/40+6/40=23/40 2)5/9-1/4=20/36-9/36=11/36 11/36+1/8=22/72+9/72=31/72 3)3/10+2/5=3/10+4/10=7/12 5/6-7/10=25/30-21/30=4/30 4)3/4+1/8=6/8+1/8=7/8 7/8-5/8=2/8
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