Задача 2ой класс.Решите.Саша сьел 5 слив,его брат-7,а папа-12.Сколько слив сьели Саша ?? братом? На сколько слив больше сьел папа,чем Саша?
Математика
Задача 2ой класс.Решите.Саша сьел 5 слив,его брат-7,а папа-12.Сколько слив сьели Саша ?? братом? На сколько слив больше сьел папа,чем Саша?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5+7=12-съели Саша с братом 2)12-5=7-на 7 слив Ответ: 12 слив; Саша съел на 7 слив меньше, чем папа.
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