Рассказ богатства недр
Окружающий мир
Рассказ богатства недр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предприятия с ежегодной добычей золота из недр до 100 – 120 т на протяжении многих десятилетий.
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