Уравнение 56,36 |х| - 110,1 + 3,64 |х| - 59 |х| = 89,9

Гость: Гость:

56,36|x|-110.1 + 3.64|x| - 59|x| = 89.9 Известные величины переносим в правую часть уравнения, причем знак меняем на противоположный. 56.36|x| + 3.64|x| - 59|x| = 89.9 + 110.1 |x| * (56.36 + 3.64 - 59) = 200 |x| = 200 По определению модуля: x = ± 200 Ответ: ±200.