Казакстан жер. елбасы онеры озен кол ремиздеры
Қазақ тiлi
Казакстан жер. елбасы онеры озен кол ремиздеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Елбасы нағыз ер азамат.
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