Начертите Две окружности с общим центром в точке О и радиусом 15 миллиметров и 25 ми??лиметров раскрытие Часть плоскости между этими окружностями кого замазали закрашенную часть

Математика

Начертите Две окружности с общим центром в точке О и радиусом 15 миллиметров и 25 ми??лиметров раскрытие Часть плоскости между этими окружностями кого замазали закрашенную часть

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