Начертите Две окружности с общим центром в точке О и радиусом 15 миллиметров и 25 ми??лиметров раскрытие Часть плоскости между этими окружностями кого замазали закрашенную часть
Математика
Начертите Две окружности с общим центром в точке О и радиусом 15 миллиметров и 25 ми??лиметров раскрытие Часть плоскости между этими окружностями кого замазали закрашенную часть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна окружность будет находится внутри другой, обе окружности будут иметь один и тот же центр-т.О. Одна окружность имеет радиус 1,5см, вторая- 2,5 см. Закрашенная область имеет вид кольца шириной 2,5-1,5=1 см.
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