Начертите отрезок АВ длиной 6 см.Начертите окружность с центром в точке А и радиус??м 5 см и окружность с центром в точке В и радиусом 3 см.Обозначьте точки пересечения окружностей буквами С и D.Найдите периметр треугольника АВС.
Математика
Начертите отрезок АВ длиной 6 см.Начертите окружность с центром в точке А и радиус??м 5 см и окружность с центром в точке В и радиусом 3 см.Обозначьте точки пересечения окружностей буквами С и D.Найдите периметр треугольника АВС.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр - это сумма сторон треугольника АВС, Сторона АВ = 6см, сторона АС = 4см, Сторона ВС - 3см, т.к. точка С, как и точка D образуется пересечением двух радиусов. Р=6+4+3=13см
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