Начертите отрезок АВ длиной 6 см.Начертите окружность с центром в точке А и радиус??м 5 см и окружность с центром в точке В и радиусом 3 см.Обозначьте точки пересечения окружностей буквами С и D.Найдите периметр треугольника АВС.

Математика

Начертите отрезок АВ длиной 6 см.Начертите окружность с центром в точке А и радиус??м 5 см и окружность с центром в точке В и радиусом 3 см.Обозначьте точки пересечения окружностей буквами С и D.Найдите периметр треугольника АВС.

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