начертите прямоугольник ABCD,соедините отрезком вершины A и C.найдите площади треугольников ABC и ACD,если AB=6 см и BC=5см
Математика
начертите прямоугольник ABCD,соедините отрезком вершины A и C.найдите площади треугольников ABC и ACD,если AB=6 см и BC=5см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площади треугольников ABC и ACD равны S=1\2 AB·BC S=15см²
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