начертите прямоугольник ABCD,соедините отрезком вершины A и C.найдите площади треугольников ABC и ACD,если AB=6 см и BC=5см

Математика

начертите прямоугольник ABCD,соедините отрезком вершины A и C.найдите площади треугольников ABC и ACD,если AB=6 см и BC=5см

Автор: Гость