ПРИДУМАЙ И РЕШИ ЗАДАЧИ ПО ДАННЫМ ВЫРАЖЕНИЯМ 278+326 900-514 417+58-196 ПРИДУМАЙ И РЕШИ ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ

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Пароход проплыл в первый день 278 км, а на следующий 326 км. Сколько за 2 дня проплыл пароход? Ответ 278+326=604 км На складе было 900 кг конфет. Заказчик купил 514 кг. Сколько конфет осталось на складе? Ответ 900-514=396 кг Работник конторы заполнил за неделю работы 417 бланков. Стажист заполнил 58. На конец недели приехал проверяющий и оказалось, что 196 бланков заполнены не правильно. Сколько было правильно заполненных бланков? Ответ 417+58-196=279 бланков