В школьном саду на клумбах посадили 900 цветов,причём 630 из них были тюльпаны,а остальные розы.На клумбы с тюльпанами посадили по 35 цветов на каждую клумбу,а на клумбы с розами по 30 цветов.Сколько всего получилось клумб?
Математика
В школьном саду на клумбах посадили 900 цветов,причём 630 из них были тюльпаны,а остальные розы.На клумбы с тюльпанами посадили по 35 цветов на каждую клумбу,а на клумбы с розами по 30 цветов.Сколько всего получилось клумб?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)900-630=270(цв)-розы 2)270:30=9(кл.)-с розами 3)630:35=18(кл.)- с тюлбпанами 4)9+18=27 (кл) ответ : 27 клумб всего.
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