В школьном саду на клумбах посадили 900 цветов,причём 630 из них были тюльпаны,а остальные розы.На клумбы с тюльпанами посадили по 35 цветов на каждую клумбу,а на клумбы с розами по 30 цветов.Сколько всего получилось клумб?

Математика

В школьном саду на клумбах посадили 900 цветов,причём 630 из них были тюльпаны,а остальные розы.На клумбы с тюльпанами посадили по 35 цветов на каждую клумбу,а на клумбы с розами по 30 цветов.Сколько всего получилось клумб?

Автор: Гость