Токарь и ученик изготовили 144 детали. Токарь работал 8 часов и изготовлял 12 деталей в час . Сколько деталей в час изготовлял ученик, если он работал 6 часов?

Математика

Токарь и ученик изготовили 144 детали. Токарь работал 8 часов и изготовлял 12 деталей в час . Сколько деталей в час изготовлял ученик, если он работал 6 часов?

Автор: Гость