Токарь и ученик изготовили 144 детали. Токарь работал 8 часов и изготовлял 12 деталей в час . Сколько деталей в час изготовлял ученик, если он работал 6 часов?
Математика
Токарь и ученик изготовили 144 детали. Токарь работал 8 часов и изготовлял 12 деталей в час . Сколько деталей в час изготовлял ученик, если он работал 6 часов?
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(144-12*8)/6=8
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