В прямоугольнике АВСД.. АД=10см.. Расстояние от точки пересечения диагоналей до этой стороны равно =3 см. Вычеслите периметр и площадь прямоугольника

Геометрия
В прямоугольнике АВСД.. АД=10см.. Расстояние от точки пересечения диагоналей до этой стороны равно =3 см. Вычеслите периметр и площадь прямоугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ=6(т.к. от точки пересечения диагоналей до АД равно =3 см,начит и расстояние от точки пересечения до ВС = 3 см отсюда следует 3+3=6=АВ),АД=10 по условию. периметр=10+6+10+6=32 площадь=10*6=60
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