Площадь трапеции = 60 см квадратных, h=3 см, а основания относятся как 3:7. Найдите основания.
Геометрия
Площадь трапеции = 60 см квадратных, h=3 см, а основания относятся как 3:7. Найдите основания.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=h*(a+b)/2 (а и б основанния) подаставим данные 3/2*(a+b) = 60 (а+b)=60*2/3 (a+b)=40 (1) из условия a/b=3/7 a=3b/7 (2) подставляем в (1) (3b/7)+b=40 10b/7=40 b=7*4=28 из (2) а=12
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