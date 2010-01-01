найдите углы при вершинах и центральные углы правильного двенадцатиугольника
Геометрия
найдите углы при вершинах и центральные углы правильного двенадцатиугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
углы многоугольника вычисляются по формуле: (н-2)*180/н, где н - число сторон. т.е. альфа=10*180/12=150 найдем центральный угол. (его вершина находится в центре описанной окружности) радиусы из вершины в углы будут биссектрисами, тогда угол=180-2*150/2=30
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