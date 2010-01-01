Три участка занимают 833га,площадь 2-го участка сост.2/5 от 1-го,а площ.3-го на 17га больше чем площ. 1-го.Найти площ.каждого участка

Математика

Три участка занимают 833га,площадь 2-го участка сост.2/5 от 1-го,а площ.3-го на 17га больше чем площ. 1-го.Найти площ.каждого участка

Автор: Гость