Три участка занимают 833га,площадь 2-го участка сост.2/5 от 1-го,а площ.3-го на 17га больше чем площ. 1-го.Найти площ.каждого участка
Математика
Три участка занимают 833га,площадь 2-го участка сост.2/5 от 1-го,а площ.3-го на 17га больше чем площ. 1-го.Найти площ.каждого участка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1уч.-хга 2уч.-2/5хга 3уч.-х+17га х+2/5х+х+17=833 2х+2/5х=816 12/5х=816 х=340(га)-1уч. 340*2/5=136(га)-2уч. 340+17=357(га)-3уч.
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