автобус проходит расстояние от города до деревни за 8ч,а легковая автомашина - за 6 ч. какое расстояние больше : пройденное автобусом за 5 ч или легковая машина за 4 ч ?
Математика
автобус проходит расстояние от города до деревни за 8ч,а легковая автомашина - за 6 ч. какое расстояние больше : пройденное автобусом за 5 ч или легковая машина за 4 ч ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если всё расстояние назвать 100%, то за один час автобус проходит 100/8=12,5% пути автомобиль же за час проезжает 100/6= 16,66% за 5 часов автобус проедет 12,5*5=62,5% пути автомобиль за 4 часа 16,66*4= 66,64% пути Ответ:расстояние пройденное автомобилем за 4 часа будет большим, чем расстояние автобуса пройденное за 5 часов
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