мастер выполняет работу за 30 мин.а ученик за 70 мин.за какое время они смогут выполнить ее работая вместе.
Математика
мастер выполняет работу за 30 мин.а ученик за 70 мин.за какое время они смогут выполнить ее работая вместе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60/30 = 2шт/час 60/70 = 0,86шт/час Вместе: 2,86шт/час или 1/2,86=0,35 часов/шт или 60*0,35=21мин. Ответ: работая вместе сделают работу за 21минуту
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