мастер выполняет работу за 30 мин.а ученик за 70 мин.за какое время они смогут выполнить ее работая вместе.

Математика

мастер выполняет работу за 30 мин.а ученик за 70 мин.за какое время они смогут выполнить ее работая вместе.

Автор: Гость